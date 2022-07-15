ROXOLANA рассказала, как чувствует ее коллега после обстрела Винницы: "Была сложная операция"
Источник:фейсбук ROXOLANA
Певица ROXOLANA испытала немалый стресс – ее команду накануне травмировали ракетные удары по центру Винницы. Ее коллеги готовились к вечернему концерту. Один из них погиб, другой только утром на следующий день пришел в себя.
По словам ROXOLANA, Андрей Мороз находится в реанимации, у него была сложная операция. Она просит неравнодушных помочь ему со средствами на лечение.
К слову ROXOLANA рассказала, как погиб ее звукорежиссер и где была сама в момент удара по Виннице.
Друзья, я очень благодарна всем вам за искренние слова поддержки. И спасибо за то, что спрашиваете, как можно помочь. Андрей сейчас находится в реанимации, у него была трудная операция. Утром пришел в себя и разговаривал с главврачом. Подробная информация будет впоследствии,
– говорит звезда.
Сейчас родители и родные Андрея заняты решением организационных дел и не успевают следить за сбором средств. Поэтому певица создала два "банка" на "Монобанке", где можно лично помочь родителям пострадавшего Андрея и покойного Евгения Коваленко, погибшего в карете скорой помощи после обстрелов.
Андрей Мороз из команды ROXOLANA / Фото из фейсбука артистки
1. Для поддержки семьи Жени Коваленко
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/4k6NG1JqE3
Номер карты Банки
5375 4112 0203 3150
2. Для поддержки Андрея Мороза
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/53kSrG3i8f
Номер карты Банки
5375 4112 0203 3234
К теме LAUD показал фото парня из команды ROXOLANA, погибшего в Виннице
Что известно о трагедии с командой ROXOLANA
- 14 июля у певицы был запланирован благотворительный концерт в центре Винницы в 18:00. Перед этим команда вместе с певцом LAUD давала выступление в Староконстантинове.
- Пока ROXOLANA готовилась к концерту в отеле недалеко от эпицентра ракетных ударов, ребята из команды как раз приехали настраивать все для мероприятия. Когда они уходили из машины, прилетели российские ракеты.
- Андрей Мороз отскочил в ту сторону, где получил более легкие ранения. А звукорежиссеру Евгению Коваленко – не повезло, он упал ближе к ударам. В карете скорой помощи у него остановилось сердце.
- Все предстоящие мероприятия команды певицы отменены, а организаторы помогают родным со всеми траурными процессами.