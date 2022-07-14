Об этом в комментарии 24 канала рассказала представительница Roxolana. Выступление исполнительницы было запланировано недалеко от места, куда попали вражеские ракеты. Команда артистки уже находилась там, потому что готовилась к концерту.

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В Виннице пострадали члены команды Roxolana

Певица уже прокомментировала состояние коллег: "Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города. Все они ранены, наш Андрей и Женя борются за жизнь в операционных. Мы молимся за их жизнь и жизнь всех, кто пострадал сегодня. Мы никогда не простим. Средства за билеты со всех концертов будут возвращены. Пожалуйста, молитесь".

Потом певица сообщила, что один участник команды, Женя, погиб. "Андрей продолжает бороться за жизнь", – написала Roxolana.



Фото из инстаграм-сториз

Отметим, в Винницу Roxolana приехала в рамках благотворительного тура "Тримайся". Вместе с ней там должен был выступить певец LAUD. После ракетного удара по городу концерт был отменен. Также не пройдет концерт в Хмельницком, который был запланирован на 15 июля.

Ракетный удар по Виннице: главное

14 июля в 10.12 в Виннице объявили воздушную тревогу. В 10.47 в пабликах начали появляться сообщения о взрывах в городе. Впоследствии эту информацию подтвердил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

В результате ракетной атаки разрушены медицинский центр и дом быта "Юбилейный". Три ракеты попали в цель, еще 4 нашим защитникам удалось сбить.

После "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от нее опрокинулся также на стоянку с автомобилями . В результате занялись около 50 автомобилей.

По состоянию на 15:35 известно, что враг унес жизни по меньшей мере 20 человек, среди них – дети. 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, 50 из них – в тяжёлом состоянии.

Важно! Спасательные операции на месте продолжаются. Для поиска пропавших звоните по номерам 67-01-20 или 103.