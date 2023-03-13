Российские туристы фыркали: украинка шокировала признанием о конкурсе красоты в Египте

В марте 2022 года Анастасия Панова представляла Украину на Miss Eco 2022. В Египет она полетела, чтобы "бороться за мир на международной арене красоты", но там ей запретили вспоминать о войне. Подробности читайте в нашем эксклюзиве.

В сети неоднозначно отреагировали, когда на третью неделю полномасштабной войны Анастасия Панова полетела в Египет на конкурс красоты. В интервью 24 Каналу модель призналась, что в Miss Eco 2022 разочаровалась уже на второй день, ведь директор поставила участницам ультиматум.

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Почему украинка не смогла рассказать о войне на Miss Eco 2022 в Египте

На Miss Eco 2022 Анастасия Панова собралась за неделю, потому что все ее образы, национальное платье "застряли" в Украине, когда она была в Стамбуле. Девушка надеялась на поддержку в Египте, но высказаться ей не дали, потому что конкурс якобы аполитичен.

Все участники знали, что у меня происходит, все сопереживали. Но на второй день директор Miss Eco International сказала всем открыто: "Никто не имеет права фотографироваться с Анастасией из Украины и с ее флагом",

– вспомнила Анастасия Панова.

Более того, организаторы Miss Eco 2022 пытались сдружить украинку с россиянкой, когда задать им один на двух вопрос на пресс-конференции: "Как вы добрались в Египет? Был ли ваш путь труден?"

"Сначала вы говорите, что против политики, а потом выдаете такое перед кучей журналистов. Был ли мой путь тяжел? Моя семья под алярмами каждый час, мой папа сидит в ванной, потому что думает, что наш дом рухнет, а вы спрашиваете меня, каким был мой путь в Египет? Ужасным был путь", – эмоционально заявила нам модель.

Однако она придумала, как напомнить о Родине в Египте – выполнила "Україна – це ти" на конкурсе талантов. "Спела я плохо, но я пыталась только не расплакаться", – прокомментировала нам Анастасия.

Как россияне "фыркали" на Анастасию Панову в Египте

В интервью модель предположила, что в Египте ей запретили говорить о войне, потому что там боятся потерять российских туристов. Одни из таких "фыркали" в ее сторону на третью неделю полномасштабной войны.

Был случай, когда все представительницы шли по улице, а русскоязычные туристы увидели на мне сине-желтую ленту и фыркали в мою сторону. Это была третья неделя войны! А когда мимо них проходила девушка из России, они аплодировали, поддерживали ее. Поэтому для меня конкурс Miss Eco International закончился еще на старте,

– призналась Анастасия Панова.

Кстати, после всего этого украинка Анастасия Лахута не только полетела в Египет на Miss Eco International 2023, но и сделала там фото с россиянкой. Этот кадр египетская телеведущая подписала так: "Дружба, не признающая войны".