"Агрессивные и тупые": Осадчая посмеялась над россиянами, которые верят, что Солнце вращается вокруг Земли

На днях в россии вышел соцопрос, где утверждалось, что каждый третий россиянин верит, что Солнце вращается вокруг Земли. Катя Осадча посмеялась над необразованными людьми, которые поддерживают режим путина.

"Высокий" умственный уровень россиян недавно засвидетельствовал социальный опрос. Установили, что около трети верит, что Солнце вращается вокруг земли. Очевидно, большинство таких людей уже постарше.

Читайте также Каждый третий россиянин верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот

Катя Осадчая посмеялась над русскими

Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на социальный опрос, который многое объясняет. Она опубликовала ироническое инстаграмм-сториз, в котором предположила, во что еще верят сторонники режима путина.

Норм такие соседи… Мало того, что агрессивны, да еще тупые. Хотя оно одно тянет другое. Ну а еще бытовая техника на деревьях растет в Украине и ее урожай украли весной, а теперь взялись за зерно,

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Как звезды насмехаются над россиянами и оккупантами