Россияне пришли нас уничтожать, – Сергей Жадан после новостей о Буче обратился к украинцам

Писатель и активист Сергей Жадан защищает Харьков. После жутких новостей из Бучи он обратился к украинцам, призвал всех держаться, ведь россияне пришли на нашу землю для того, чтобы уничтожить нас.

После жутких кадров из Бучи, облетевших весь мир, всем стало ясно, что россияне пришли в Украину, чтобы уничтожить наш народ. То, что мы увидели после освобождения городов и поселков в Киевской области, невозможно забыть или простить.

Важно Участник дуэта Tamerlan Alena рассказал, как во второй день службы в него целил снайпер

Сергей Жадан обратился к украинцам

Украина обязательно победит в этой войне, однако уже заплатила и продолжает платить очень высокую цену. Мы теряем самое ценное – жизнь украинских военных и мирных жителей. На нашу землю пришли русские палачи, насильники, мародеры, ошеломляющие цинизмом и жестокостью.

Сергей Жадан, который вместе с земляками обороняет героический Харьков, обратился к украинцам. Он призвал всех держаться, потому что россияне пришли, чтобы уничтожить украинский народ.

Друзья, держимся. Вся эта правда, которая нас оглушила, свидетельства из Бучи, невыносимы. Русские пришли уничтожать нас. У нас есть только один вариант уцелеть – победить в этой войне. Поэтому будем работать на победу, поддерживаем ВСУ. Все остальное – потом,

– подчеркнул Сергей.

Сейчас у украинцев должно быть только сопротивление, борьба и взаимоподдержка. Каждый день мы приближаемся к победе.

Обратите внимание Кровь застывает в жилах: "Антитела", Могилевская шокированы кадрами из Бучи и других городов

Звезды в уволенных городах Киевщины