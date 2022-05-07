Скандалист Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) не раз переходил дорогу российским властям – то песней "Я съел деда", в которой намекает на Путина, то пропагандой наркотиков в своих треках. Теперь же – гражданской позицией. Рэпера объявили "иностранным агентом".

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Моргенштерн – "иностранный агент" России

По данным Министерства юстиции, рэпер занимался политической деятельностью, получая финансирование из Украины и от израильской компании Yoola Labs Ltd. Она помогает с монетизацией видео на ютубе.

Объясните, плиз, какой политической деятельностью я занимаюсь?.. Именно иноагентов всего 5. Пять, с*ка, и я среди них. Даже здесь в топе, получается. И из всего топа только меня финансирует и Украина, и Израиль. Так, господа, где бабки?

– отреагировал Моргенштерн в своем телеграме.

"На секунду я признан национальной угрозой Украины. Мне запрещен въезд в страну. Вы че, ау", – добавил музыкант.

Кроме 24-летнего Моргенштерна в реестр "иностранных агентов" добавили еще семь человек и правозащитную организацию "Апология", которая оказывает юридическую помощь тем, кого задержали на митингах.