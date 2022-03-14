Одиозный Моргенштерн с почти 12-миллионной аудиторией в ютубе призвал к миру, но побоялся осудить Путина за войну в Украине. Все детали читайте ниже.

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Моргенштерн спел о войне в Украине

В новом треке рэпер спел об обвале рубля, подорожании бриллиантов, боящихся россиян и "больших дядей", которые отправляют на войну как пушечное мясо:

"эти караты на мне, теперь они стоят в два раза дороже";

"большие дяди отправят на бойню, дядям всегда было пох*й";

"рубль оставили в прошлом";

"как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться".

Свежий хит Моргенштерна начинается с ругательного обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается – аудиосообщением мамы Владислава Палагина – украинского битмейкера, который сотрудничает с Моргенштерном, Егором Кридом и другими звездами российского шоу-биза.

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся , – слышно в клипе.

Это голосовое сообщение от мамы Палагина. Он – украинец. Я – россиянин. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы,

– закончил Моргенштерн, но не осудил путинский режим.

Morgenshtern – 12: смотрите видео онлайн

Кстати, в первый день войны, 24 февраля, Моргенштерн послал войну вслед за российским кораблем, потому что не понимает, "в чем прикол идти умирать по приказу великих дядей, если можно тра****ся , пить вино и танцевать".