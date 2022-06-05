На России анонсировали концерт Макса Барских: "Беснуются от нищеты"

5 июня 2022 , 12:33
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Макса Барских

На России начали распространять очередной фейк о Максе Барском, который теперь активно обсуждают в сети. Там анонсировали концерт артиста, который должен якобы состояться в августе.

Украинский музыкант Макс Барских считает, что против него в России идет пропаганда. Там распространили очередной фейк об артисте.

Смотрите также Картину Макса Барских покажут на выставке в Лос-Анджелесе: что нарисовал артист

В России анонсировали концерт Барских: как отреагировал артист

Певец опубликовал фото, на котором изображены афиши с анонсированным концертом Макса Барских. Пользователей привлекло его название "Музыка вне политики". Выступление должно было состояться в августе в Санкт-Петербурге, судя по афише.

Но Макс Барских сразу ответил, что это фейк и резко отреагировал на ложную информацию.

Пропагандисты беснуются от нищеты и бессилия, как обычно, выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тянете себя ко дну!
– написал певец.


В России расклеили афиши с концертом Барских / Фото с инстаграма артиста

Заметим
, это уже не первое проявление пропаганды Макса Барских. Недавно песни музыканта снова можно было слушать в России. Однако он объяснил, что его треки были украдены и опубликованы на платформах без разрешения. Артист работает над тем, чтобы полностью удалить песни из русского пространства.

Как отреагировала сеть

Информационный вброс активно обсуждается в комментариях под сообщением. На "концерт" отреагировал продюсер музыканта Алан Бадоев. Он подчеркнул, что никакого выступления быть не может. "А это уже не просто фейк. Это чьи-то вложения в фейк, кто-то на это потратился. А главное кто-то пострадает, купив билет. Ведь никакого концерта не может быть и конечно не будет. Так цинично обманывать своих людей. Успокойтесь этот артист не о вас. Слушайте Газманова, например".

  • "Они уже, должно быть, себе двойника сделали твоего";
  • "Дешевые клоуны";
  • "Ничего у них не получится, пусть не стараются";
  • "Какой скудный плакат";
  • "Так нельзя же 50 лет приезжать. Сами придумали, сами поверили, сами забыли";
  • "Уж, пожалуй, и билеты начали продавать";
  • ""Музыка вне политики", учитывая трек Don't fuck with Ukraine, звучит ну очень правдоподобно".
Автор: Марія Касій