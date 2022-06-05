На России анонсировали концерт Макса Барских: "Беснуются от нищеты"
Источник:инстаграм Макса Барских
На России начали распространять очередной фейк о Максе Барском, который теперь активно обсуждают в сети. Там анонсировали концерт артиста, который должен якобы состояться в августе.
Украинский музыкант Макс Барских считает, что против него в России идет пропаганда. Там распространили очередной фейк об артисте.
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В России анонсировали концерт Барских: как отреагировал артист
Певец опубликовал фото, на котором изображены афиши с анонсированным концертом Макса Барских. Пользователей привлекло его название "Музыка вне политики". Выступление должно было состояться в августе в Санкт-Петербурге, судя по афише.
Но Макс Барских сразу ответил, что это фейк и резко отреагировал на ложную информацию.
Пропагандисты беснуются от нищеты и бессилия, как обычно, выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тянете себя ко дну!
– написал певец.
В России расклеили афиши с концертом Барских / Фото с инстаграма артиста
Как отреагировала сеть
Информационный вброс активно обсуждается в комментариях под сообщением. На "концерт" отреагировал продюсер музыканта Алан Бадоев. Он подчеркнул, что никакого выступления быть не может. "А это уже не просто фейк. Это чьи-то вложения в фейк, кто-то на это потратился. А главное кто-то пострадает, купив билет. Ведь никакого концерта не может быть и конечно не будет. Так цинично обманывать своих людей. Успокойтесь этот артист не о вас. Слушайте Газманова, например".
- "Они уже, должно быть, себе двойника сделали твоего";
- "Дешевые клоуны";
- "Ничего у них не получится, пусть не стараются";
- "Какой скудный плакат";
- "Так нельзя же 50 лет приезжать. Сами придумали, сами поверили, сами забыли";
- "Уж, пожалуй, и билеты начали продавать";
- ""Музыка вне политики", учитывая трек Don't fuck with Ukraine, звучит ну очень правдоподобно".