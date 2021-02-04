38-летняя индийская модель Приянка Чопра появилась на обложке британского глянца Elle. Обладательница титула "Мисс Мира 2000" снялась для мартовского номера в соблазнительных образах.

Источник: Elle

В кадре Приянка Чопра позировала в образах от премиальных домов мод – французского бренда Louis Vuitton и австрийский Wolford.

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Приянка Чопра снялась для глянца Elle

На обложке нового номера звезда появилась в боди черного цвета с пикантным вырезом, который подчеркнул аппетитный бюст, и кожаных ботинках на шнуровке. Наверх звезда накинула длинное шерстяное пальто от Louis Vuitton, показав соблазнительные бедра. Приянка Чопра позировала с дерзкой прической, насыщенным макияжем с акцентом на глаза и без всяких аксессуаров, которые бы отвлекали внимание от ее роскошного тела.



Приянка Чопра на обложке глянца / Фото Elle

Другие образы знаменитости были не менее провокационными. Она примерила черное боди с разрезами, светлые джинсы с высокой талией, которые сочетала с белой майкой в рубчик. Едва ли не самым откровенным был аутфит Приянки Чопры в топе с бахромой, трусиках с высокой посадкой и кожаных ботфортах на шнуровке.

Модель позировала не только в студии, но и на улице в дождливую погоду. Для одного образа она накинула длинный темный плащ на белую майку, а для другого надела классические брюки и короткий топ на тонких бретелях.

Несмотря на то, что look Приянки Чопры были в стиле casual и лишены гламура, она смогла показать свою женственность и сексуальность. Соблазнительные формы и сексуальные изгибы тела уже покорили многомиллионную аудиторию "Мисс Мира 2000" в сети.

Соблазнительная фотосессия Приянки Чопры для Elle: фото / Elle