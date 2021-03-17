В декабре прошлого года 25-летняя нидерландская модель Роми Стрейд впервые стала мамой. Она родила дочь Минт ван Лиувен, которой недавно исполнилось три месяца. Ангел Victoria's Secret призналась, что долго колебалась, следует ли показывать лицо крохи в сети, однако не удержалась и поделилась трогательными фото и видео.

Сразу после появления девочки на свет новоиспеченная мамочка Роми Стрейд обнародовала фотографию с ней, показав, как кормит его грудью. С тех пор Минт ван Лиувен становилась звездой чуть ли не каждого сообщения знаменитости. За три месяца после родов красотка все же решилась показать миру лицо долгожданного первенца.

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Роми Стрейд впервые показала лицо дочери

Ангел Victoria's Secret обнародовала серию милых фото и видео с крохой, сделанных с момента ее рождения. Из кадров видно, что у девочки большие серые глаза и светлые волосы, как у мамы. За считанные месяцы Минт заметно выросла и с невероятным восторгом познает этот мир. Улыбка действительно не сходит с ее лица.

Я так нервничаю, что так долго колебалась. Не знаю, почему, но на этот миг я чувствую, что готова. Я так горжусь, и никто другой не заставляет меня улыбаться так сильно, как она, моя любовь к ней неописуема. Она моя жизнь, и я люблю делиться своей жизнью с вами, друзья! Наша маленькая Минт,

– чувственно написала модель.

Перед камерой с Минт позировала не только звездная мама Роми Стрейд, но и папочка – бизнес-консультант Лауренс ван Леейвен, который не является публичной личностью. С фото видно, что мужчина растроган появлением первенца не меньше, чем модель.

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