С американской фотомоделью и актрисой Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо встречался 4 года. Причина их расставания пока неизвестна, ведь эксы отказываются от каких-либо комментариев. Зато оба весело проводят время в компании звезд. 47-летний актер, похоже, ухаживает за младшей на 20 лет Джиджи Хадид.

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Леонардо Ди Каприо заскочили с Джиджи Хадид

На днях Леонардо Ди Каприо "тусовался" с Джиджи Хахид в Нью-Йорке. Инсайдеры уверяют, что селебрити пока не встречаются, но актер всерьез заинтересован 27-летней супермоделью.

"Они узнают друг друга. Лео точно добивается Джиджи", – говорится в источнике.

Напомним, в октябре 2021 года Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом – 29-летним экс-участником бойз-бэнда One Direction. В сентябре 2020 года модель родила ему дочь Хаи, но их отношения окончательно потерпели крах после того, как певец унизил свою тещу Йоланду Хадид.

Что известно об отношениях Ди Каприо с Камилой Морроне