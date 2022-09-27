Роджер Уотерс сменил риторику на фоне ядерной угрозы и обратился к путину: что именно он сказал

Последние несколько месяцев бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс восхищался тираном путиным и просил Украину сложить оружие. Однако на фоне ядерной угрозы музыкант вспомнил о своих детях и внуках и послал российского диктатора.

79-летний Роджер Уотерс, против которого уже взбунтовались поляки, написал открытое письмо владимиру путину. Он заверил, что обратился к президенту россии только потому, что после письма Зеленской на этом настаивают в сети. Однако, похоже, основатель Pink Floyd испугался за свою шкуру из-за угрозы ядерного удара.

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Что Роджер Уотерс сказал путину в письме

Британский музыкант напомнил, что после 24 февраля он якобы способствовал прекращению огня и дипломатическому урегулированию войны. И тотчас спросил путина: "Хотели бы вы, чтобы эта война закончилась?" По его мнению, такой ответ российского диктатора облегчил бы ситуацию: "Да, пожалуйста. У российской федерации нет никаких дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска".

Правда, сразу после этого Роджер Уотерс послал путина.

Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и других стран Балтии. Если так и есть, то идите на х*й, и мы все могли бы прекратить играть в чрезвычайно опасную ядерную игру. Просто разнесите друг друга и мир вдребезги,

– эмоционально написал музыкант.

"Проблема в том, что у меня есть дети и внуки. Как и в большинства моих братьев и сестер по всему миру. И никому из нас не понравится такой результат. Поэтому, пожалуйста, господин путин, дайте нам эту уверенность", – добавил он.

Экс-лидер Pink Floyd также подчеркнул, что если владимир путин навязывает Украине нейтралитет, то в первую очередь россия должна пообещать, что больше никогда ни на кого не будет нападать. Ведь, оказывается, ее вторжение 24 февраля разгневало музыканта.

Ваше вторжение в Украину застало меня совершенно врасплох, это была отвратительная захватническая война, спровоцированная или нет,

– отметил Роджер Уотерс.

В заключение британец написал, что зауважает владимира путина еще больше, если он ответит ему, как это сделала Елена Зеленская в твиттере. Кроме того, Уотерс сочтет это "благородным шагом в направлении к устойчивому миру".

Напомним, в отличие от Роджера Уотерса рок-группа Pink Floyd поддерживает Украину.