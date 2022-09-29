Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс стал персоной нон грата в Кракове
Источник:Do Rzeczy
Депутаты Совета Кракова проголосовали за признание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата в Кракове. Причиной такого решения стала его позиция по поводу войны в Украине и поддержка путинского режима.
Советники Кракова единогласно приняли резолюцию "о признании людей, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове". Этот документ был принят после того, как отменили концерты музыканта в Польше.
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Ввиду преступного нападения россии на Украину, а также новых военных преступлений, совершенных российскими солдатами, советники Королевской Столицы Кракова выражают возмущение тезисами и заявлениями гражданина Роджера Уотерса, касающиеся российского вторжения в Украину,
– говорится в резолюции.
За это решение проголосовали 40 местных депутатов. Не было тех, кто выступил против или воздержался. Депутаты Кракова признали, что Вотерс и любое другое лицо, публично поддерживающее кремсловский режим, будут персонами нон грата в Кракове.
В резолюции подчеркнули, что Краков, как город-побратим Львова и Киева, "имеет особое обязательство занять позицию против распространения дезинформации, порочащей украинскую нацию".
Что основатель Pink Floyd говорит о войне в Украине
- В августе Уотерс назвал Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает огонь" в Украине. Музыкант обратился к Зеленскому и посоветовал сесть за стол переговоров с оккупантами, а США призвал не снабжать Украину оружием.
- Впоследствии основатель группы Pink Floyd обратился к Елене Зеленской и попросил ее повлиять на мужа. Якобы Зеленский должен прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску".
- Первая леди Украины не оставила такое обращение без внимания и жестко ответила Уотерсу: "Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если россия откажется от войны – война закончится. Роджер Уоттерс, вам стоит просить мира у президента другой страны".
- Роджер Уотерс должен был выступить в Кракове в апреле 2023 года, однако его концерт уже отменили. После пропутинских заявлений друзья-поляки взбунтовали и тогда уже заявляли, что могут вообще признать музыканта персоной нон решетки.