Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс стал персоной нон грата в Кракове

Депутаты Совета Кракова проголосовали за признание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата в Кракове. Причиной такого решения стала его позиция по поводу войны в Украине и поддержка путинского режима.

Советники Кракова единогласно приняли резолюцию "о признании людей, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове". Этот документ был принят после того, как отменили концерты музыканта в Польше.

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Ввиду преступного нападения россии на Украину, а также новых военных преступлений, совершенных российскими солдатами, советники Королевской Столицы Кракова выражают возмущение тезисами и заявлениями гражданина Роджера Уотерса, касающиеся российского вторжения в Украину,

– говорится в резолюции.

За это решение проголосовали 40 местных депутатов. Не было тех, кто выступил против или воздержался. Депутаты Кракова признали, что Вотерс и любое другое лицо, публично поддерживающее кремсловский режим, будут персонами нон грата в Кракове.

В резолюции подчеркнули, что Краков, как город-побратим Львова и Киева, "имеет особое обязательство занять позицию против распространения дезинформации, порочащей украинскую нацию".

Что основатель Pink Floyd говорит о войне в Украине