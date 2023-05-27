Оделся на концерт как нацист: полиция проверяет экссолиста Pink Floyd Роджера Уотерса

Бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс, поддерживающий Россию, спровоцировал новый скандал на концерте в Берлине. Он вышел на сцену в костюме, похожем на форму нацистского офицера.

Экссолист группы обвинили в разжигании ненависти. Потому полиция начала уголовное расследование.

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Во время шоу 79-летний музыкант вышел на сцену, одетый в длинную кожаную куртку с красной повязкой и эмблема из двух скрещенных молотков, напоминающая свастику.

Добавим, что в Германии запрещена нацистская символика и униформа. Полиция заявила, что наряды Уотерса "оскорбляют достоинство жертв и тем самым нарушают общественный порядок".

Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело. После завершения расследования она будет передана в прокуратуру Берлина.

Что сказал Роджер Уотерс? Артист после скандала заявил, что в этом костюме он выступал и в других городах. Он считает, что его хотят выставить антисемитом.

Кроме того, Роджер со сцены сравнил смерть палестинской журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклех со смертью еврейской девочки Анны Франк, убитой во время Холокоста.

МИД Израиля отреагировал на этот момент, написав в Twitter: "Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине, оскверняя память Анны Франк и 6 миллионов евреев, убитых в Холокости".

Основатель Pink Floyd часто поддерживает Россию