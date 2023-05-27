Оделся на концерт как нацист: полиция проверяет экссолиста Pink Floyd Роджера Уотерса
Источник:Jewish News
Бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс, поддерживающий Россию, спровоцировал новый скандал на концерте в Берлине. Он вышел на сцену в костюме, похожем на форму нацистского офицера.
Экссолист группы обвинили в разжигании ненависти. Потому полиция начала уголовное расследование.
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Во время шоу 79-летний музыкант вышел на сцену, одетый в длинную кожаную куртку с красной повязкой и эмблема из двух скрещенных молотков, напоминающая свастику.
Добавим, что в Германии запрещена нацистская символика и униформа. Полиция заявила, что наряды Уотерса "оскорбляют достоинство жертв и тем самым нарушают общественный порядок".
Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело. После завершения расследования она будет передана в прокуратуру Берлина.
Что сказал Роджер Уотерс? Артист после скандала заявил, что в этом костюме он выступал и в других городах. Он считает, что его хотят выставить антисемитом.
Кроме того, Роджер со сцены сравнил смерть палестинской журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклех со смертью еврейской девочки Анны Франк, убитой во время Холокоста.
МИД Израиля отреагировал на этот момент, написав в Twitter: "Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине, оскверняя память Анны Франк и 6 миллионов евреев, убитых в Холокости".
Основатель Pink Floyd часто поддерживает Россию
- В августе музыкант назвал Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает огонь" в Украине. Музыкант обратился к Зеленскому и посоветовал сесть за стол переговоров с оккупантами, а США призвал не снабжать оружием Украины.
- Роджер Уотерса подчеркивал, что президент Владимир Зеленский и украинцы "перешли множество красных линий". Также он говорил, что если Украина не прекратит войну на условиях Путина нам придется бороться до последней человеческой жизни.
- Впоследствии он обратился к Елене Зеленской и попросил ее повлиять на человека. Якобы Зеленский должен прекратить гражданскую войну, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску.
- За такие пропутинские заявления в цивилизованном мире его осудили. В частности, наши друзья-поляки признали Уотерса персоной нон решетки.
- Кроме того, артист выступил на заседании Совбез ООН, куда его пригласила Россия. Артист заявил, что страну-агрессорку якобы спровоцировали напасть на Украину.
- Однако в сентябре фанат тирана Путина обратился к нему на фоне ядерной угрозы. Музыкант вспомнил о своих детях и внуках и послал российского диктатора.