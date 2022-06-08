Робби Уильямс подал заявку на Евровидение-2023: но не как участник

Известный британский певец Робби Уильямс выдвинулся в списках Евровидения как приглашенная звезда на Евровидение-2023, а не как участник. Несмотря на то, что в Украине война, он все равно хочет сюда приехать в следующем году.

После того, как Великобритания была одним из претендентов на победу в Евровидении-2022, Уильямс не на шутку загорелся идеей приехать на конкурс. Он хочет стать звездным гостем и выступить во время перерыва.

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Я подумал, что хочу сделать это, как Джастин Тимберлейк и Мадонна. Так что я написал свое имя. Я слышал, что это может быть в Украине, но я все равно уеду! Я действительно люблю Евровидение,

– заявил Робби Уильямс.

Кроме того, певец признался, что для него стала неожиданностью победа Kalush Orchestra из Украины, ведь до последнего вся Британия верила в победу Сэма Райдера, занявшего в этом году второе место в песенном конкурсе. Также он рассказал о том, как, по его мнению, люди могут выиграть конкурс, и просто сказал: "Найдите отличную песню и найдите кого-нибудь замечательного для ее исполнения, и мы не будем последними".

Отметим, что после 24 февраля Робби Уильямс не комментировал происходящее в Украине и не поддерживал ни Украину, ни Россию. Ранее он выпускал сатирическую песню "Party Like A Russian" ("Веселись как россиянин"), где спел о тщеславии российских олигархов, но якобы не Путина.

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