Музыкант эксклюзивно объяснила 24 каналу собственную позицию. По ее словам, в первую очередь, необходимо думать об экономике Украины.
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Почему не стоит проводить Евровидение в Украине
Как только стало известно о победе украинской группы Kalush Orchestra, начало появляться немало вариантов мест для проведения конкурса в Украине – от Львова до Мариуполя и даже Крыма. Однако Александра Кольцова предложила провести Евровидение в соседней Польше.
Я думаю, что с точки зрения экономики нужно понять, есть ли у нас (Украина – 24 канал) лишних полмиллиарда гривен на проведение Евровидения,
– заявила певица.
Она объяснила, что, несмотря на оптимистические призывы о проведении конкурса в Мариуполе или Крыму, стоит посмотреть на инфраструктуру этих мест, а также текущее военное положение, в частности, прогнозы, которые дают военные эксперты относительно продолжительности войны России с Украиной.
"Подумайте о безопасности туристов и экономике. Польша как страна "адвокатирует" нас в Европе. Фактически спасла несколько миллионов наших беженцев. Она могла бы играть партнерскую роль в Евровидении", – считает музыкант.
Никто не поедет на Евровидение под пули, – Кольцова
Кольцова отметила, что Украине больше всего нужны деньги на восстановление, чем на культурный пиар песенного конкурса, который, конечно же, тоже важен. Также при принятии решения о проведении Евровидения-2023 следует учитывать и прошлый опыт, добавила певица.
Не только страна вносит вклад, но и город, принимающий организацию Евровидения. Посмотрим, сколько могут нам привезти туристы, если это будет происходить в 2023 году, а мы не перенесем на другой год.
– заметила певица.
Кольцова объяснила, что никто из еврофанов не поедет "под пули" и следует понимать, если даже российские войска отбросят на оккупированные территории до 24 февраля, то, например, они все равно будут очень близко к Мариуполю и неизвестно, кто должен быть гарантом безопасности проведения Евровидение.
"Посмотрим на ситуацию реально. Понятно, что провести конкурс в 2025 году в Крыму и привезти туда миллионы бюджеты было бы классно, если война закончится и вернутся все территории Украины", – резюмировала она.
Кольцова прокомментировала идею о проведении Евровидения в Польше: смотрите видео
Как рассказала певица, не стоит давать публично обещания, которые будет сложно выполнить. Теперь же можно посмотреть, сможет ли Украина еще больше укрепить отношения с Польшей, которая нуждается в этом.
Для этого, прежде всего, отметила Кольцова, нужно поинтересоваться, готова ли вообще Польша принимать Евровидение в 2023 году. "Инфраструктура и опыт есть. Там все-таки несколько миллионов наших (украинцев – 24 канал)", – подытожила музыкант.
Место проведения Евровидения-2023: что известно
- Владимир Зеленский сразу отреагировал на победу Kalush Orchestra в итальянском Турине. Он написал, что Украина сделает все для того, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь.
- В Минкульте уже начали думать, где проводить песенный конкурс в 2023 году. Александр Ткаченко заявил, что в Украине много городов, где можно было бы провести конкурс, в частности, символично было бы и в Калуше или, как раньше замечал президент, в Мариуполе.
- Отметим, что еще до победы Украины мэр Стокгольма Анна Кениг уже говорила с украинским послом в Швеции и сообщила ему, что город готов принять конкурс, если наша страна не сможет этого сделать.
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