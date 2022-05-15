Музыкант эксклюзивно объяснила 24 каналу собственную позицию. По ее словам, в первую очередь, необходимо думать об экономике Украины.

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Почему не стоит проводить Евровидение в Украине

Как только стало известно о победе украинской группы Kalush Orchestra, начало появляться немало вариантов мест для проведения конкурса в Украине – от Львова до Мариуполя и даже Крыма. Однако Александра Кольцова предложила провести Евровидение в соседней Польше.

Я думаю, что с точки зрения экономики нужно понять, есть ли у нас (Украина – 24 канал) лишних полмиллиарда гривен на проведение Евровидения,

– заявила певица.

Она объяснила, что, несмотря на оптимистические призывы о проведении конкурса в Мариуполе или Крыму, стоит посмотреть на инфраструктуру этих мест, а также текущее военное положение, в частности, прогнозы, которые дают военные эксперты относительно продолжительности войны России с Украиной.

"Подумайте о безопасности туристов и экономике. Польша как страна "адвокатирует" нас в Европе. Фактически спасла несколько миллионов наших беженцев. Она могла бы играть партнерскую роль в Евровидении", – считает музыкант.

Заметьте! Во время оглашения результатов стало известно, что нацжюри из Польши отдало выступлению Украины 12 баллов, хотя от нас польский исполнитель не получил ни одного балла. Поэтому разгорелся немалый скандал, ведь украинцы стали возмущаться оценками от жюри Украины.

Никто не поедет на Евровидение под пули, – Кольцова

Кольцова отметила, что Украине больше всего нужны деньги на восстановление, чем на культурный пиар песенного конкурса, который, конечно же, тоже важен. Также при принятии решения о проведении Евровидения-2023 следует учитывать и прошлый опыт, добавила певица.

Не только страна вносит вклад, но и город, принимающий организацию Евровидения. Посмотрим, сколько могут нам привезти туристы, если это будет происходить в 2023 году, а мы не перенесем на другой год.

– заметила певица.

Кольцова объяснила, что никто из еврофанов не поедет "под пули" и следует понимать, если даже российские войска отбросят на оккупированные территории до 24 февраля, то, например, они все равно будут очень близко к Мариуполю и неизвестно, кто должен быть гарантом безопасности проведения Евровидение.

"Посмотрим на ситуацию реально. Понятно, что провести конкурс в 2025 году в Крыму и привезти туда миллионы бюджеты было бы классно, если война закончится и вернутся все территории Украины", – резюмировала она.

Кольцова прокомментировала идею о проведении Евровидения в Польше: смотрите видео



Как рассказала певица, не стоит давать публично обещания, которые будет сложно выполнить. Теперь же можно посмотреть, сможет ли Украина еще больше укрепить отношения с Польшей, которая нуждается в этом.

Для этого, прежде всего, отметила Кольцова, нужно поинтересоваться, готова ли вообще Польша принимать Евровидение в 2023 году. "Инфраструктура и опыт есть. Там все-таки несколько миллионов наших (украинцев – 24 канал)", – подытожила музыкант.

Место проведения Евровидения-2023: что известно

Владимир Зеленский сразу отреагировал на победу Kalush Orchestra в итальянском Турине. Он написал, что Украина сделает все для того, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь.

В Минкульте уже начали думать, где проводить песенный конкурс в 2023 году. Александр Ткаченко заявил, что в Украине много городов, где можно было бы провести конкурс, в частности, символично было бы и в Калуше или, как раньше замечал президент, в Мариуполе.

Отметим, что еще до победы Украины мэр Стокгольма Анна Кениг уже говорила с украинским послом в Швеции и сообщила ему, что город готов принять конкурс, если наша страна не сможет этого сделать.

Эксклюзив – больше о скандале с баллами для Польши: смотрите видео 24 канала