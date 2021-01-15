Многие украинские звезды на время локдауна отправились на Мальдивы. На райский курорт с сыновьями и женой отправился и Монатик. На отдыхе артист овладел новым увлечением и построил с детьми невероятные песочные замки.

Популярный мультиартист после плодотворного творческого года устроил семейный отпуск на Мальдивах. Больше недели Монатик отдыхает на побережье Индийского океана с женой Ириной и сыновьями Даниилом и Платоном. В инстаграм-профиле с 2,5-миллионной аудиторией он показал, как развлекает детей на элитном курорте.

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Монатик с сыновьями построил песочные замки на Мальдивах

На безлюдном пляже звездный отец устроил для детей творческое занятие. Монатик вместе с детьми научился строить фантастические песочные замки. Семья создала целое королевство с несколькими башнями.

"Папа строит сыновьям замки из песка", – прокомментировала жена Монатика.

Несмотря на сезон дождей и ветреную погоду семья Монатика весело и интересно проводит время на отдыхе на Мальдивах. Ранее певец устроил семейную велопрогулку, во время которой старший сын Даниил ехал на велосипеде самостоятельно, и учил плавать в бассейне младшего Платона.



Монатик с сыном на Мальдивах / Фото Instagram / @irinamonatik



Монатик на Мальдивах / Фото Instagram / @irinamonatik

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