Рианну застали на свидании с A$AP Rocky: эпатажное появление звезд

Слухи о романе с Рианной американский рэпер A$AP Rocky подтвердил в прошлом месяце, однако демонстрировать чувства на публике пара не спешит. На днях их впервые за долгое время застали на свидании в Нью-Йорке.
33-летняя певица Рианна давно определила границы приватности и не афиширует личную жизнь. Неудивительно, что за каждым ее шагом пристально следят папарацци, которые стремятся выведать хоть какие-то детали. Так, им удалось застать звезду на свидании с бойфрендом A$AP Rocky.
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Влюбленные планировали без лишнего шума поужинать в одном из ресторанов Нью-Йорка. Однако как только они вышли из авто, на них набросились папарацци. Новые фото Рианны и A$AP Rocky уже разлетелись в сети.Посмотреть фото Рианны и A$AP Rocky можно на сайте таблоида Just Jared.
Образ Рианны на свидании с A$AP Rocky
Для выхода с возлюбленным певица выбрала эпатажный look. Она появилась в полупрозрачном розовом платье, под которое не надела белье. Яркий наряд на тонких бретелях акцентировал не только на бюсте Рианны, но и на ножках, ведь его дополнил пикантный разрез выше бедер.
Как творческая личность артистка совместила летнее платье с массивной меховой панамой такого же розового цвета и золотистыми босоножками на каблуках. К слову, рэпер A$AP Rocky проявил себя как джентельмен и накинул на любимую свою кожаную куртку.
Роман Рианны и A$AP Rocky
- О романе артистов заговорили в начале 2020 года. После расставания с миллиардером из Саудовской Аравии Рианна нашла утешение в A$AP Rocky, с которым дружила почти 10 лет. Тогда их заметили вместе на благотворительном концерте в Нью-Йорке, а впоследствии – в гостинице.
- В декабре прошлого года инсайдеры утверждали, что рэпер завоевывал сердце певицы, ведь влюбился в нее давно.
- Отношения пары развивались очень быстро. Рианна даже пригласила бойфренда отпраздновать Рождество со своей семьей на Барбадосе. A$AP Rocky якобы понравился близким любимой.
- Роман с Рианной A$AP Rocky подтвердил лишь в конце мая этого года. Он публично назвал артистку любовью всей всей жизни.