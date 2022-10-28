"Королева вернулась": Рианна впервые за 6 лет выпустила песню – это саундтрек к фильму Marvel
Источник:Рианна
Барбадосская певица Рианна впервые за 6 лет представила песню. Композиция Lift Me Up стала саундтреком к фильму Marvel.
Барбадосская знаменитость Рианна уже 6 лет не радовала фанатов новой музыкой, из-за чего уже шутили и даже хоронили карьеру артистки. Но сегодня, 28 октября, у певицы вышла новая песня.
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Рианна выпустила первую песню за 6 лет
Романтический и медленный трек Lift Me Up стал саундтреком к новому фильму Marvel "Черная пантера: Ваканда навеки". Его премьера состоится 11 ноября.
Также новую песню Рианны называют своеобразной данью звезде первого фильма о Черной Пантере. Американский актер Чедвик Боузман скончался два года назад от рака толстой кишки.
Подними меня, прижми меня к себе, держи меня рядом, безопасно и надежно. Сгорая в безнадежном сне, обними меня, когда будешь засыпать. Береги меня в тепле своей любви. Когда ты уйдешь, храни меня. Безопасно и надежно,
– поет Рианна.
Рианна – Lift Me Up: видео
Поклонники восхищены и поражены возвращением Рианны. Только за 8 часов песня собрала 1,5 миллиона прослушиваний в ютубе и множество комментариев:
- "Королева вернулась";
- "У Рианны 17 лет карьеры, она все еще сияет как бриллиант. Что за легенда";
- "Плачу настоящими слезами. Звук этой песни говорит прямо к моему сердцу и душе";
- "Кто еще поставил на повтор?";
- "Это так красиво";
- "Невозможно";
- "Мое сердце нуждалось в этом";
- "Эта песня – бесплатная терапия";
- "Не ожидала ничего меньше тебя. Снова разрываешь интернет".