Певица Рианна во второй раз стала мамой, – СМИ
Источник:Media Take Out
СМИ сообщают, что популярная певица Рианна во второй раз стала мамой. По их информации, артистка родила девочку бойфренду A$AP Rocky. Официальной информации до сих пор нет.
О родах певицы написали несколько СМИ. Журналистам об этом якобы сообщило близкое окружение пары.
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СМИ отмечают, что Рианна родила девочку. Друзья Рианны и ее мужа, рэппера ASAP Rocky, признались, что дочь очень похожа на свою звездную маму.
Она – вылитая Рианна, даже глаза светлые,
– цитируют журналисты.
Также издание пишет, что роды артистки прошли успешно и сейчас она вместе с дочерью находится в своем имении в Лос-Анджелесе, где восстанавливается после больницы.
Впрочем, ни Рианна, ни ее скандальный бойфренд, рэппер A$AP Rocky пока не подтвердили новость о пополнении в семье.
Напомним, что новость о вторую беременность певицы стала большой неожиданностью для фанатов. Сообщила она ее довольно эффектно – во время выступления вышла в наряде, что подчеркивало заметный животик.
Как Рианна стала мамой впервые
- В начале 2020 года Рианна познакомилась с A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. Знаменитости не афишировали свои отношения и вели себя довольно сдержанно, когда попадали в объективы папарацци. В то же время они вместе проводили немало времени, а уже в начале лета 2021 рэпер подтвердил их роман.
- Поклонники несколько раз подозревали Рианну в беременности, однако звезда все опровергала. О беременности певицы стало известно 31 января 2022 года. Пара вместе вышла в мир, где Рианна и зажгла округлый живот.
- 13 мая в A$AP Rocky и его знаменитой возлюбленной родился первенец. Звезды не разглашают никаких деталей отцовства – известно лишь то, что они воспитывают мальчика. Ему дали имя Ноа Мереса.