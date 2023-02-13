Американская артистка Рианна не выходила на сцену около 5 лет. После долгой паузы она появилась на Супербоул-2023, выступив там как приглашенная певица.
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Рианна во второй раз станет мамой
Рианна приняла участие в Halftime Show, представ перед многотысячной публикой в ярко-красном наряде. Артистка была одета в комбинезон, под которым было боди и бандо.
Когда звезда появилась на сцене, расстегнула молнию и демонстративно погладила округлый живот, намекнув на вторую беременность. Впоследствии представители Рианны подтвердили, что знаменитость действительно во второй раз станет мамой.
На кубке Рианна исполнила самые известные и популярные хиты – от BBHMM и Wild Thoughts до Umbrella и Diamonds. Артистка не выполняла сложных хореографических трюков по понятным причинам, из-за чего в сети называют выступление скучным, однако всего за несколько часов видео ее выступления собрало почти миллион просмотров.
Любимый Рианны и отец ее детей A$AP Rocky также был на Супербоуле. Он поддерживал избранницу и выглядел слегка взволнованно.
Как Рианна стала мамой впервые
- Рианна познакомилась с A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, в начале 2020 года Знаменитости не афишировали свои отношения и вели себя довольно сдержанно, когда попадали в объективы папарацци. В то же время они вместе проводили немало времени, а уже в начале лета 2021 рэпер подтвердил их роман.
- Поклонники несколько раз подозревали Рианну в беременности, однако звезда все опровергала. О беременности певицы стало известно 31 января 2022 года. Пара вместе вышла в мир, где Рианна и зажгла округлый живот.
- 13 мая в A$AP Rocky и его знаменитой возлюбленной родился первенец. Звезды не разглашают никаких деталей отцовства – известно лишь то, что они воспитывают мальчика.