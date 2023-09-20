Рианна рассекретила имя новорожденного сына: первое фото малыша
Источник:Vogue
В августе СМИ сообщили, что популярная певица Рианна во второй раз стала мамой. Через месяц после этой информации исполнительница решила официально подтвердить рождение ребенка. В сети ходили слухи, что у супругов родилась дочь.
Но выяснилось, что знаменитость родила сына. Теперь она показала первое фото малыша и рассекретила его имя.
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Рианна показала лицо новорожденного сына
Певица и ее бойфренд A$AP Rocky сделали семейную фотосессию с двумя детьми. Кадры со съемки распространил популярный звездный фотограф Майлз Диггз. Именно в комментариях под его фото Рианна и отметила, что у ее семьи теперь двое сыновей. Она написала: "Ребята Майерс".Майерс – это настоящая фамилия репера A$AP Rocky.
Кроме того, известный журнал Vogue о моде на своей странице в инстаграмме также опубликовал фотографии Рианны с мужем и детьми. Более того, стало известно, что новорожденного мальчика назвали Риот Роуз.
Многих пользователей смутило то, что звездные родители подобрали для ребенка наряды розового цвета.
К слову, в мае прошлого года мировые музыкальные иконы Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями. Первенец получил имя RZA Athelston Mayers. Родители назвали малыша в честь известного репера Роберта Фицджеральда Диггза, широко известного под своим сценическим псевдонимом RZA.
Звезды, которые недавно стали родителями
- Известная украинская певица СолоХа во второй раз стала мамой. 3 сентября артистка сообщила, что родила девочку. К тому же звезда поделилась первыми фото малыша. Она показала ручку ребенка с браслетом. Кроме того, звездная мамочка распространила и другое фото из роддома. На фото видно, как ее дочь спала в кроватке рядом с матерью.
- 22 августа Ivan NAVI в первый раз стал отцом ребенка, которого они с супругой окрестили Дарий. В этот день популярная украинская блоггерша также порадовала поклонников новостью о рождении сына Александра.
- Голливудская актриса Линдси Логан впервые стала мамой. 37-летняя звезда родила сына и уже рассекретила его необычное имя. Мальчика назвали Луай, что в переводе с арабского означает "защитник".
- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в восьмой раз стал папой. Его жена Кэрри родила сына. Назвали малыша Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон.