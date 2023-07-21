В комментариях под фото подписчики сразу отреагировали на аксессуар артиста. Фанаты отметили, что Z является символом российского вторжения в Украину. Ведь именно такой буквой россияне маркируют свою военную технику и используют ее для пропаганды.

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A$AP Rocky оскандалился

Певец распространил сообщение, состоявшее из серии снимков и видео. В частности, там была реклама наушников Beats Studio Pro, сделавших коллаборацию с репером. Однако в посте артист опубликовал фото кулона с буквой Z, состоявшей из трех танков.



Кулон A$AP Rocky / Скриншот из инстаграмма

Отметим, что после волны негативных комментариев A$AP Rocky удалил фотографию.

Реакция сети на фото репера

Под постом певца можно встретить очень много негативных комментариев. Фанаты разочаровались поступком репера, и считают следующие действия позорными: