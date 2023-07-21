В комментариях под фото подписчики сразу отреагировали на аксессуар артиста. Фанаты отметили, что Z является символом российского вторжения в Украину. Ведь именно такой буквой россияне маркируют свою военную технику и используют ее для пропаганды.
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A$AP Rocky оскандалился
Певец распространил сообщение, состоявшее из серии снимков и видео. В частности, там была реклама наушников Beats Studio Pro, сделавших коллаборацию с репером. Однако в посте артист опубликовал фото кулона с буквой Z, состоявшей из трех танков.
Кулон A$AP Rocky / Скриншот из инстаграмма
Отметим, что после волны негативных комментариев A$AP Rocky удалил фотографию.
Реакция сети на фото репера
Под постом певца можно встретить очень много негативных комментариев. Фанаты разочаровались поступком репера, и считают следующие действия позорными:
- "Z – это русский нацистский символ. Символ терроризма и смерти, символ оккупации и тотальной лжи";
- "Позор. Вы сегодня потеряли много поклонников";
- "Разочарование и неуважение";
- "Какой позор. Чувак поддерживает убийц, насильников и идиотов";
- "Ты для меня больше не существуешь ни как артист, ни как человек. Позор";
- "Позор вам за поддержку России".