33-летняя Рианна довольно редко публикует сообщения в инстаграме, поэтому каждое ее фото разлетается в сети и набирает миллионы лайков. Последнее сообщение оценили 4 миллиона пользователей. Обойти его вниманием действительно невозможно. На нем певица продемонстрировала фантастические формы.

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Звезда, которая встречается с американским рэпером A$AP Rocky, позировала лежа. Она была одета в крошечные шорты лавандового цвета с мелким принтом, белые лоферы и высокие желтые носки. Ни топа, ни бюстгальтеру на Рианне не было.

Однако 97-миллионная аудитория так и не увидела обнаженную грудь артистки, ведь она прикрыла ее глянцем Playboy. К слову, в свое время звезда отказалась появляться на обложке мужского журнала. На фото едва заметно лицо Рианны, а все внимание сфокусировано на соблазнительных изгибах ее тела.



Рианна топлес / Фото из инстаграма певицы