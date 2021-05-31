Новый снимок Настя Каменских обнародовала в сети днем ранее. На нем звезда очаровательно стоит на побережье океана во время легких сумерек: позади нее розовеет небо. Артистка надела черный купальник с завязками и легкое парео на плечи. Ее волосы нежно развевались на ветру, а Настя едва их придерживала руками.

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После заката солнца всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного,

– по-философски отметила Каменских.



Соблазнительная Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы

Реакция фанатов

Фанаты быстро отреагировали на снимок любимой певицы и засыпали ее комплиментами:

"Нереальная";

"Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая";

"Шикарное тело";

"На этом фото прекрасно все";

"Очень красивая";

"Богиня";

"Красота".

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