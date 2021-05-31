Новый снимок Настя Каменских обнародовала в сети днем ранее. На нем звезда очаровательно стоит на побережье океана во время легких сумерек: позади нее розовеет небо. Артистка надела черный купальник с завязками и легкое парео на плечи. Ее волосы нежно развевались на ветру, а Настя едва их придерживала руками.
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После заката солнца всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного,
– по-философски отметила Каменских.
Соблазнительная Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы
Реакция фанатов
Фанаты быстро отреагировали на снимок любимой певицы и засыпали ее комплиментами:
- "Нереальная";
- "Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая";
- "Шикарное тело";
- "На этом фото прекрасно все";
- "Очень красивая";
- "Богиня";
- "Красота".
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