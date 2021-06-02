33-річна Ріанна досить рідко публікує дописи в інстаграмі, тому кожне її фото розлітається мережею і набирає мільйони лайків. Останній допис оцінили 4 мільйони користувачів. Оминути його увагою справді неможливо. На ньому співачка продемонструвала фантастичні форми.

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Зірка, яка зустрічається з американським репером A$AP Rocky, позувала лежачи. Вона була одягнена в крихітні шорти лавандового кольору з дрібним принтом, білі лофери і високі жовті шкарпетки. Ані топу, ані бюстгальтеру на Ріанні не було.

Однак 97-мільйонна аудиторія так і не побачила оголені груди артистки, адже вона прикрила їх глянцем Playboy. До слова, свого часу зірка відмовилася з'являтися на обкладинці чоловічого журналу. На фото ледь помітно обличчя Ріанни, натомість вся увага сфокусована на спокусливих вигинах її тіла.

Ріанна топлес / Фото з інстаграму співачки