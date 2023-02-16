Рианна снялась для Vogue и впервые показала лицо сына: потрясающие фото и обложка

После фурора на Супербоуле-2023 Рианна появилась на обложке британского Vogue. Она снялась с любимым ASAP Rocky и сыном, лицо которого показало впервые.

Не успела сеть оправиться от первого за пять лет живого выступления Рианны, как она снова на всех страницах мировой прессы. Все потому, что стала героиней мартовского номера British Vogue. К тому же с партнером и сыном.

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Рианна на обложке Vogue с сыном и любимым

На обложке Рианна появилась в черном платье Chanel со смелым разрезом с завязкой на бедре и английским проемом с камнями. В кадре она шла босиком по побережью океана, держа за руку любимого ASAP Rocky. Тот шагал сзади в кожаном костюме с сыном на руках. Это впервые, когда певица показала его лицо.

Авторами обложки для British Vogue стал дуэт фэшн-фотографов Инес ван Ламсверде и Винуд Матадин.

Рианна с любимым и сыном на обложке British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Похоже, для Vogue звездная пара и их сын, имя которого держат в секрете, снялись уже после того, как Рианна узнала о второй беременности. На это артистка намекнула в инстаграм-сообщения, где собрала серию фото с малышом от ASAP Rocky.

Мой сын так хорош! Насколько сумасшедшими были оба моих детей на этих фотографиях, а мама и не подозревала,

– написала Рианна.

В интервью она призналась, что у сына сильнее связь с отцом-рэппером, чем с ней. Сейчас ему, кстати, 9 месяцев.

"Я просто сижу в стороне, когда они вместе. Я буквально девушка, которая пытается попасть в мужской клуб и ждет своей очереди. Он одержим своим отцом. А я говорю: "Разве я не родила тебя? Что происходит?", – поделилась Рианна.

Рианна с сыном для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна с сыном для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Сын Рианны для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна с сыном для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна с любимым ASAP Rocky для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Однако стоит отметить, что почти год войны Рианна ни словом, ни центом не помогла Украине. Она игнорирует вторжение России в то время как мировые знаменитости собирают миллионы на помощь пострадавшим, приобщаются к инициативе United24 и приезжают в Украину лично, чтобы продемонстрировать поддержку.

В сети даже случился конфуз, когда после Супербоула-2023 артистка вышла из гримерки с сине-желтым флагом. Как бы ни хотелось видеть там наши цвета, но это был флаг Барбадоса с их трезубцем.