Знаменитая американская исполнительница Рианна обнародовала очередную серию горячих снимков. Снимки сразу же взбудоражили воображение поклонников и набрали свыше 8 миллионов лайков. Свой лайк на фото поставила и Alyona Alyona, которая недавно повторила другой look Рианны.

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Горячий образ Рианны

Американская знаменитость соблазнительно позировала перед камерой на кресле. Она закинула ногу на ногу, засветив интимные зоны. Рианна предстала в молочном вязаном мини-платье и продемонстрировала стройные ножки и аппетитные бедра.

Певица не надела бюстгальтер, а потому сделала фотографии еще более жаркими. Наряд звезда соединила с оригинальными белыми сетчатыми босоножками с квадратным носком.

Пикантный аутфит дополняли массивные браслеты на руках и один тонкий на ноге, а также кольцо и серьги. Волосы Рианна заплела в тонкие колоски. На лице артистка сделала легкий макияж с акцентом на натуральность.

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Заметим, недавно рэперша Alyona Alyona воссоздала образ Рианны в дерзком леопардовом комбинезоне. Если R&B-дива надела полупрозрачный комбинезон, то украинка – обтягивающие лосины и теплое худи.