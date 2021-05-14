Рита Ора является одной из самых сексуальных исполнительниц в украинском шоу-бизнесе. Она часто будоражит сеть провокационными кадрами, которых ждут 16 миллионов подписчиков.

Жарко Певица Рита Ора надела платье без белья и засветила большую грудь: пикантный кадр

На днях певица в очередной раз показала роскошную фигуру в откровенном наряде. Рита Ора позировала на пляже на фоне безбрежного океана. Для фотосессии она выбрала верх от желтого купальника, который подчеркнул пышный бюст. Также звезда надела черно-белые полосатые шорты, которые обтягивали ее соблазнительные ножки.

Среди аксессуаров горячий образ знаменитости дополняли многочисленные браслеты на ногах и руках, ожерелья и солнцезащитные очки. Волосы певица уложила ровно и надела на голову темно-синюю панаму. На лице Рита сделала легкий макияж с блеском на губах.

Для просмотра всех фото листайте вправо: