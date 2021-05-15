Знаменита американська виконавиця Ріанна оприлюднила чергову серію гарячих світлин. Знімки одразу ж розбурхали уяву прихильників й набрали більш як 8 мільйонів вподобань. Свій лайк на фото поставила й Alyona Alyona, яка нещодавно повторила інший look Ріанни.

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Гарячий образ Ріанни

Американська знаменитість спокусливо позувала перед камерою на кріслі. Вона закинула ногу на ногу, засвітивши інтимні зони. Ріанна постала у молочній в'язаній мінісукні й продемонструвала стрункі ніжки й апетитні стегна.

Співачка не вдягнула бюстгальтер, а тому зробила світлини ще більш спекотними. Вбрання зірка поєднала з оригінальними білими сітчастими босоніжками з квадратним носком.

Пікантний аутфіт доповнювали масивні браслети на руках та один тонкий на нозі, а також каблучка й сережки. Волосся Ріанна заплела в тонкі колоски. На обличчі артистка зробила легкий макіяж з акцентом на натуральність.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Зауважимо, нещодавно реперка Alyona Alyona відтворила образ Ріанни у зухвалому леопардовому комбінезоні. Якщо R&B-діва одягла напівпрозорий комбінезон, то українка – обтислі лосини та тепле худі.