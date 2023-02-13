На первом за 5 лет выступлении: Рианна объявила о второй беременности

Впервые за 5 лет Рианна выступила на сцене, приняв участие в Halftime Show как приглашенная гостья Супербоула-2023. Во время невероятного исполнения известнейших хитов артистка объявила о второй беременности.

Американская артистка Рианна не выходила на сцену около 5 лет. После долгой паузы она появилась на Супербоул-2023, выступив там как приглашенная певица.

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Рианна во второй раз станет мамой

Рианна приняла участие в Halftime Show, представ перед многотысячной публикой в ярко-красном наряде. Артистка была одета в комбинезон, под которым было боди и бандо.

Когда звезда появилась на сцене, расстегнула молнию и демонстративно погладила округлый живот, намекнув на вторую беременность. Впоследствии представители Рианны подтвердили, что знаменитость действительно во второй раз станет мамой.

Видео с выступления Рианны на Супербоуле-2023 можно посмотреть по ссылке

На кубке Рианна исполнила самые известные и популярные хиты – от BBHMM и Wild Thoughts до Umbrella и Diamonds. Артистка не выполняла сложных хореографических трюков по понятным причинам, из-за чего в сети называют выступление скучным, однако всего за несколько часов видео ее выступления собрало почти миллион просмотров.

Любимый Рианны и отец ее детей A$AP Rocky также был на Супербоуле. Он поддерживал избранницу и выглядел слегка взволнованно.

Как Рианна стала мамой впервые