Рианна с бойфрендом A$AP сходила в гости к Ники Минаж: редкое фото

Звезды мирового шоу-биза встречаются не только на гламурных светских мероприятиях, но и на домашних посиделках. Это доказали Рианна и A$AP, которые пришли в гости к Ники Минаж. Их совместное фото на диване наделало шума в сети.

На первый взгляд, Рианна и рэпер A$AP устроили двойное свидание с Ники Минаж и ее мужем Кеннетом Петти. Однако встреча знаменитостей больше похожа на семейные посиделки, так как один из вечеров они провели с детьми – сыном артистки и 7-летней племянницей миллиардерши Меджести.

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Правда, к встрече певицы готовились так, будто планировали появиться на красной дорожке:

Рианна надела обтягивающее мини-платье черного цвета, стильные босоножки на шпильках, а губы накрасила красной помадой;

тогда как эпатажная Ники Минаж красовалась в латексном комбинезоне с корсетом и откровенным декольте.

Звезды не рассекретили, как провели вечер, опубликовав всего несколько совместных фото и видео. На одном из них они позировали на диване в объятиях любимых, а Ники Минаж держала на руках маленького сына. Этот кадр собрал свыше 4 миллионов лайков!



Ники Минаж с мужем, дочкой, Рианной и A$AP / Фото из инстаграма рэперши

На одном из видео Рианна отметила, что их вечеринка – это карибская тема. Дело в том, что обе звезды – уроженки островных государств: Барбадос и Республики Тринидад и Тобаго. На камеру певица с юмором добавила, что их земляки не любят друг друга.