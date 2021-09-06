Звездная мама не стала рассекречивать пополнение в день родов. О появлении на свет второго ребенка Cardi B объявила только в понедельник, 6 сентября. И, на удивление, сделала это крайне лаконично.

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На этот раз обошлось без дерзких фотосессий и провокационных образов. Только милое фото из роддома, на котором влюбленные родители держат на руках свое чудо.

"9/4/21", – подписала Cardi B, указав дату рождения малыша.

Ни рэпер Offset, ни Cardi B не спешат рассекречивать пол и имя второго ребенка. Вероятно, в 3-летней Калчер родился братик, ведь младенец закутан в голубое одеяло.



Cardi B и рэпер Offset с новорожденным малышом / Фото с инстаграма звезды

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