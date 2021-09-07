На первый взгляд, Рианна и рэпер A$AP устроили двойное свидание с Ники Минаж и ее мужем Кеннетом Петти. Однако встреча знаменитостей больше похожа на семейные посиделки, так как один из вечеров они провели с детьми – сыном артистки и 7-летней племянницей миллиардерши Меджести.
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Правда, к встрече певицы готовились так, будто планировали появиться на красной дорожке:
- Рианна надела обтягивающее мини-платье черного цвета, стильные босоножки на шпильках, а губы накрасила красной помадой;
- тогда как эпатажная Ники Минаж красовалась в латексном комбинезоне с корсетом и откровенным декольте.
Звезды не рассекретили, как провели вечер, опубликовав всего несколько совместных фото и видео. На одном из них они позировали на диване в объятиях любимых, а Ники Минаж держала на руках маленького сына. Этот кадр собрал свыше 4 миллионов лайков!
Ники Минаж с мужем, дочкой, Рианной и A$AP / Фото из инстаграма рэперши
На одном из видео Рианна отметила, что их вечеринка – это карибская тема. Дело в том, что обе звезды – уроженки островных государств: Барбадос и Республики Тринидад и Тобаго. На камеру певица с юмором добавила, что их земляки не любят друг друга.