На перший погляд, Ріанна та репер A$AP влаштували подвійне побачення з Нікі Мінаж і її чоловіком Кеннетом Петті. Однак зустріч знаменитостей більше схожа на сімейні посиденьки, адже один з вечорів вони провели з дітьми – сином артистки та 7-річною племінницею мільярдерки Меджесті.

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Щоправда, до зустрічі співачки готувались так, ніби планували з'явитись на червоному хіднику:

Ріанна одягла обтислу мінісукню чорного кольору, стильні босоніжки на шпильках, а губи нафарбувала червоною помадою;

тоді як епатажна Нікі Мінаж красувалась у латексному комбінезоні з корсетом і відвертим декольте.

Зірки не розсекретили, як провели вечір, опублікувавши лише кілька спільних фото й відео. На одному з них вони позували на дивані в обіймах коханих, а Нікі Мінаж тримала на руках маленького сина. Цей кадр зібрав понад 4 мільйони лайків!

Нікі Мінаж з чоловіком, донькою, Ріанною та A$AP / Фото з інстаграму реперки

На одному з відео Ріанна наголосила, що їхня вечірка – це карибська тема. Річ у тому, що обидві зірки – уродженки острівних держав: Барбадосу та Республіки Тринідад і Тобаго. На камеру співачка з гумором додала, що їхні земляки не люблять одне одного.

Зауважимо, про роман Ріанни та A$AP Rocky заговорили на початку 2020 року. У травці цьогоріч репер підтвердив, що завоював серце співачки після багатьох років дружби. Він назвав зірку "тією самою" і "коханням усього життя". Відтак, у червні вони спокійно ходили на побачення в Нью-Йорку.