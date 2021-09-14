Рианна и A$AP Rocky впервые вышли вместе в свет после объявления романа
Источник:24 канал
Американская пара звезд – Рианна и A$AP Rocky – устроила настоящий фурор на красной дорожке Met Gala! Звезды выбрали похожие образы для выхода, а своим появлением они в очередной раз заявили о серьезности отношений.
Темой Бала Института костюма и моды в этом году стала "В Америке: лексикон моды". Она была посвящена американскому модному обществу, пострадавшему за время пандемии. Для светского выхода Рианна и A$AP Rocky выбрали крайне символические образы.
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Вылезли из-под одеяла
Несмотря на пандемию коронавируса и частые карантины в мире, многие провели время под одеялами. Так они работали и отдыхали, не имея возможности путешествовать и даже просто сходить в ресторан. Поэтому Рианна и ее возлюбленный выбрали необычные и эпатажные looks – певица надела черное платье Balenciaga с широким воротником, словно пышным одеялом, оплетавшим ее шею, а также с головным убором, который часто одевают афроамериканки перед сном.
A$AP Rocky и Рианна на Met Gala / Фото Getty Images
A$AP Rocky в свою очередь выбрал черный классический костюм с белой рубашкой, но в начале выхода надел на себя яркое одеяло ERL. Пара выглядела довольно вычурно, впрочем все же потрясающе. В частности это был первый выход звезд в статусе пары, ведь до этого они появлялись раньше на красных дорожках только как коллеги и друзья. Они много улыбались и не стеснялись проявлять чувства.
A$AP Rocky и Рианна на Met Gala / Фото Getty Images
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Что известно о романе Рианны и A$AP Rocky
- Знаменитости знакомы лично более десятка лет. A$AP Rocky в 2013 году выступал на разогреве в мировом туре Рианны, участвовал в записи ее песни Cockiness и снимался в рекламе последней коллекции косметики Fenty Skin.
- В начале 2020 года появились первые слухи о романе, однако он не был серьезным, по словам инсайдеров. И в ноябре артистов заметили за обедом с друзьями в одном из отелей Нью-Йорка.
- Чтобы проявить серьезность чувств, Рианна пригласила рэпера отпраздновать Рождество вместе с ее семьей.
- В мае 2021 года A$AP Rocky официально заявил о романтических отношениях с Рианной. Он признался, что исполнительница "стоит миллион других", а сам чувствует себя прекрасно рядом с любимой.