Рианна и A$AP Rocky планируют свадьбу в 2022 году, – инсайдер

Барбадосская исполнительница Рианна находится в счастливых отношениях с рэпером A$AP Rocky. Но, похоже, этот роман скоро сможет перерасти в брак, ведь инсайдеры заподозрили, что они готовятся к свадьбе.

Как сообщили источники в американском издании, хотя пара еще не обручилась, однако свадьба для них – это вопрос времени. Раким Майерс (настоящее имя A$AP Rocky) убежден, что его любимая – идеальная женщина, и он не может представить без нее свою жизнь.

Интересно Рианна и A$AP Rocky впервые вышли вместе в свет после объявления романа

Они оба этого хотят. У Роки отличные отношения с семьей Рианны, и это лишь вопрос времени, когда он сделает предложение. Рианна осознает, что ее часы тикают,

– рассказал инсайдер.

Источник добавил, что семьи влюбленных готовы, что они могут связать свои судьбы. Известно, что пара встречала вместе Новый год на Барбадосе – Родине Рианны. Похоже, отношения у исполнителей складываются только наилучшим образом, потому свадьба может быть уже не за горами.

Что известно о романе пары