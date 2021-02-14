Сегодня, 14 февраля, вся планета празднует День святого Валентина. Украинские и зарубежные знаменитости показывают, как проводят день влюбленных и чувственно поздравляют своих половинок.

Большинство мировых знаменитостей сегодня проводят время вместе со своими вторыми половинками. Они активно делятся фото в соцсетях. Смотрите в материале романтические фото звезд и их поздравления с Днем святого Валентина.

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Звезды поздравляют с днем влюбленных

Настя Каменских и Потап

Певица показала фото с Потапом. Рэпер подарил ей огромные красные шарики и букет цветов. "Счастливого дня святого Валентина", – написала Настя Каменских.

Джамала

Артистка поделилась архивными нежными фото с мужем. Она написала трогательное сообщение о любви: "Что такое любовь? У каждого она своя. Вот, например, мой двухлетний сын говорит, что любовь – это такой хомячок. Любовь – это умение слышать, прислушиваться, вдохновляться, идти в ногу, уметь дурачиться, быть серьезными, переживать препятствия, быть сильными. и вместе с тем возможность признаться, если устал, и сдаться ненадолго. Поддержать, обнять, подтолкнуть и даже плакать вместе".

Григорий Решетник

Телеведущий показал милое фото с женой Кристиной, где они позируют в белых костюмах. "Найдите свою любовь и наслаждайтесь жизнью", – написал Решетник под фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги провели день вместе. Шоумен подарил жене красные шарики в виде сердец. Он поделился яркими фото с любимой. "Любите", – написал Горбунов под фото.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Пара поделилась смешными и нежными фото с Мальдив, где сейчас отдыхают. "Любовь – это действие", – написал Владимир Остапчук. "Спасибо за твою любовь", – ответила Кристина Горняк.

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Наталья Могилевская

"И только одно чувство способно оживить тех, кто пал духом, вдохновить человека, который безнадежно разбит и разочарован... Оно окрыляет тех, кто боялся летать. Дарит смысл и наполняет счастьем. Мы называем это чувство любовью", – написала певица под чувственным видеоприветствием.

Юрий Ткач

Юморист показал смешное фото с женой. "Не знаю, как это работает, но я бесконечно счастлив. Люблю тебя, мой Викусик", – написал Ткач.

Дзидзьо

Артист поздравил всех "влюбленных и не влюбленных" анонсом песни.

Лилия Ребрик

Телеведущая показала милое фото с Андреем Диким и написала чувственный пост о цвете любви.

Ирина Жогло

Жена звезды "Варьяты шоу" Владимира Жогло поделилась милым фото с сынишкой. "Остапчик поздравляет всех с днем влюбленных. Валентины, Валентинки с днем рождения".

Ирина Федишин

Певица опубликовала чувственные фото с мужем из Доминиканы. "Всех с Днем Св. Валентина. Любите и будьте любимыми!", – написала артистка.

Екатерина Кухар

Танцовщица поделилась чувственной фотографией с Александром Стояновым и поздравила его с Днем святого Валентина.

Эшли Грэм

Модель опубликовала смешное фото с мужем и поздравила его.

Виктория Бекхэм

Модельер поделилась архивными кадрами со свадьбы с Дэвидом Бекхэмом. "Счастливого Дня Валентина. Я люблю тебя так сильно, ты самый лучший мужчина и замечательный отец", – написала она.

Мишель Обама

"Жизнь всегда будет ярче, если я буду возле тебя", – написала Мишель под романтическими фото с Бараком Обамой.