Известная американская актриса Блейк Лайвли воспитывает троих детей от мужа Райана Рейнольдса. Звезда призналась, что после последних родов она чувствовала себя очень неуверенной из-за того, что не могла найти себе подходящую одежду.

Источник: CNN

Блейк Лайвли – успешная американская актриса и модель, а также мама троих детей. Однако звезда рассказала о нелегком периоде в жизни после третьих родов.

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Блейк Лайвли о неуверенности в себе

После рождения в семье актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли третьей дочери, звездная мама перестала вести инстаграм-блог и появляться в сети. Но недавно она удивила поклонников заявлением о трудностях, которые постигли ее после третьих родов.

Звезда призналась, что она не могла принять свое тело и чувствовала себя очень неуверенной. Причиной стало то, что Блейк никак не могла найти подходящего наряда в магазинах одежды.

"Ни у кого не было одежды, которая подошла бы мне после рождения ребенка. Очень много вещей из магазинов тоже не подходило. Очень. Много. Хотела бы я тогда чувствовать себя так же уверенно, как сейчас. Это тело подарило мне ребенка. И производило всю необходимую для малыша пищу. Какое прекрасное чудо. Но вместо того, чтобы гордиться собой, я чувствовала себя неуверенно. Просто потому, что не влезала в одежду. Как же глупо это выглядит сейчас", – призналась актриса.

Блейк Лайвли также обратилась к модным брендам. Она подчеркнула, что очень важно создавать такую одежду, которая бы подходила для девушек с разными типами фигуры. Она отметила, что не только ее определенные фасоны одежды смущают и отталкивают.

Напомним, Блейк Лайвли воспитывает 3 дочерей с мужем Райаном Рейнольдсом, с которым в отношениях уже около 10 лет. Пара жената с 2012 года. С тех пор у них родились 3 детей: Джеймс, Инес и Бетти.