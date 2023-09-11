"Продажная тварь": предательница Тодоренко готова восхвалять Россию в шоу пропагандистов
Источник:Регина Тодоренко
Предательница Регина Тодоренко стала ведущей туристического шоу, в котором будет восхвалять Россию. Украинцы быстро поставили артистку на место.
Одесситка Регина Тодоренко, славу которой подарило шоу "Орел и решка", стала ведущей другого туристического шоу. Проект "Руссо Экспрессо" – откровенно пропагандистская программа, а его концепция "слизана" с украинского тревел-шоу.
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Регине Тодоренко мало кровавых рублей
Предательница продолжает молчать о войне России против Украины, а теперь еще и будет восхвалять страну-террористку, чтобы заработать больше кровавых рублей. Регина Тодоренко хочет стать "настоящей" патриоткой России и оставаться под крылом Кремля.
"Мы с Тимуром объездили всю страну в поисках самых невероятных людей и памяток", – говорит Тодоренко в анонсе шоу. Соведущим артистки будет россиянин, шоумен Тимур Родригес. Очевидно, что в проекте будут закрывать глаза, как действительно живут россияне. Но правду уже продемонстрировали оккупанты, когда вторглись в Украину и удивлялись асфальтированным дорогам и туалетам в доме.
Очередное пропагандистское шоу / Фото с телеграма Тодоренко
Украинцы с возмущением комментируют сообщения Регины Тодоренко. Хотя многих уже не удивляет циничность предательницы, которая выросла в Одессе.
- "Самой от себя не противно?";
- "Позор! Деньги не пахнут?";
- "Вы приняли участие в шоу, которое напрямую пропагандирует поддержку страны, которая убивает невинных людей, люди бросили все, у кого вообще ничего не осталось. А вы о величии кровавой страны будете распинаться и о российской мелкой душонке будете рассказывать. Теперь ясно осветили свою точку зрения на ситуацию в вашей родной стране";
- "Продажная тварь!";
- "Это же, насколько нужно любить деньги";
- "Пока россияне бомбят родную Одессу, ты говоришь, как хорошо в России";
- "Как живется на кровавые рубли?"
Регина хотела приехать в Одессу
- В июне Регина Тодоренко утвердительно ответила на вопрос, хочет приехать в Одессу. Тогда она показала архивное фото с Дерибасовской. Но предательница, наверное, забыла, что находится в санкционных списках. В украинской Одессе ее никто не ждет.
- Тогда артистку поставил на место MELOVIN: "Ой, а что такое? Соскучилась? Почему так резко? Разбирать гардероб, пока убивали одесситов ей было ок. А теперь почему-то вспомнила о доме. Ну собираться она может. Но очень надеюсь, что возвращения не будет. Она выбрала сторону. И выбрала себе родину. В войну или ты с нами, или ты с врагом".
- Регина Тодоренко по понятным причинам не реагирует на обстрелы Украины. После того, как массированно обстреляли Одессу, куда она намылилась, предательница продолжала публиковать фото по отдыху.