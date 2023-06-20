Регина Тодоренко намылилась в Одессу, которую накрывают ракетами: циничное признание предательницы
Источник:Регина Тодоренко
Украинская телеведущая Регина Тодоренко живет в Москве и помпезно отмечает день рождения за кровавые рубли. Однако, как выяснилось, предательница до сих пор острит лыжи в родную Одессу. Очевидно уже после победы Украины над Россией.
Регина Тодоренко делает вид, что "голубка мира", но вопросов о войне в Украине избегает. Удивительно, но о Родине она не забыла и даже планирует притолкаться в родительский дом в Одессе.
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Предательница Тодоренко планирует приехать в Одессу
"Планируешь приехать в Одессу", – спросили предательницу в инстаграм-сторис. Удивительно, но она ответила утвердительно и даже показала фото с Дерибасовской. Конечно же, архивное, потому что сидит в Москве и под обстрелы российскими ракетами ехать не хочет.
Да, конечно,
– цинично ответила Регина Тодоренко.
Регина Тодоренко захотела в Одессу / Скриншот из инстаграм-сторис предательницы
Здесь следует напомнить, что в сентябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Регины Тодоренко и ряда других гастролеров, таких как Ани Лорак, Таисия Повалий. Вероятно, телеведущая подзабыла, что предала страну, пошла зарабатывать на пропагандистских каналах и в Одессе ее уже никто не ждет.
- Кстати, неизвестно, где родители Регины Тодоренко сейчас, но в прошлом году жили в Одессе и страдали от обстрелов России, в которой зарабатывает их звездная дочь. Мама ведущей даже писала в сети, что "одесская семья любит, ждет и всегда гордится" ею.
- Более того, Коля Серга думает, что родители Регины поддерживают ее выбор, иначе "она бы сменила риторику".