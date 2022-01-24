Редкое появление: принц Уильям поддержал сына Джорджа на футбольном матче

Принца Уильяма и его сына Джорджа на днях увидели на публике. Герцог Кембриджский поддержал потомка на школьном футбольном матче.

Несмотря на напряженный рабочий график герцоги Кембриджские обязательно уделяют время детям. На днях принц Уильям поддержал старшего сына Джорджа.

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Принц Уильям поддержал сына

Герцог Кембриджский пришел к сыну во время еженедельной футбольной игры между учениками. В будни школьники тренируются, а в выходные могут продемонстрировать свои умения близким, которых приглашают на товарищескую игру между секциями.

В твиттере появились кадры с футбольного матча. На них принц Джордж активно играет в полосатой бело-голубой футболке и синих шортах, а также белых гетрах и бутсах.

Принц Уильям при этом сфотографировался с командой соперников своего потомка. Для редкого выхода он выбрал повседневный наряд – джинсы и куртку.

Отметим, принц Джордж, как и его отец, очень любит футбол. Во время Евро-2020 герцоги активно болели за сборную Англии: