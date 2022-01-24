Попри напружений робочий графік герцоги Кембриджські обов'язково приділяють час дітям. Днями принц Вільям підтримав старшого сина Джорджа.

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Принц Вільям підтримав сина

Герцог Кембриджський прийшов до сина під час щотижневої футбольної гри між учнями. У будні школярі тренуються, а у вихідні можуть продемонструвати свої вміння близьким, яких запрошують на товариську гру між секціями.

У твітері з'явилися кадри з футбольного матчу. На них принц Джордж активно грає у смугастій біло-блакитній футболці та синіх шортах, а також білих гетрах та бутсах.

Принц Вільям натомість сфотографувався з командою суперників свого нащадка. Для рідкісного виходу він обрав повсякденне вбрання – джинси та куртку.

Зазначимо, принц Джордж, як і його батько, дуже любить футбол. Під час Євро-2020 герцоги активно вболівали за збірну Англії: