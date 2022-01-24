Попри напружений робочий графік герцоги Кембриджські обов'язково приділяють час дітям. Днями принц Вільям підтримав старшого сина Джорджа.
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Принц Вільям підтримав сина
Герцог Кембриджський прийшов до сина під час щотижневої футбольної гри між учнями. У будні школярі тренуються, а у вихідні можуть продемонструвати свої вміння близьким, яких запрошують на товариську гру між секціями.
У твітері з'явилися кадри з футбольного матчу. На них принц Джордж активно грає у смугастій біло-блакитній футболці та синіх шортах, а також білих гетрах та бутсах.
Принц Вільям натомість сфотографувався з командою суперників свого нащадка. Для рідкісного виходу він обрав повсякденне вбрання – джинси та куртку.
Зазначимо, принц Джордж, як і його батько, дуже любить футбол. Під час Євро-2020 герцоги активно вболівали за збірну Англії:
- Вільям та Кейт забрали сина зі школи й повели на стадіон, щоб разом вболівати за своїх футболістів й були помічені на матчі з Німеччиною;
- герцоги також не пропустили фінал Євро-2020. Принц Джордж дуже засмутився, коли збірна Англії програла.