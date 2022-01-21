После зимних каникул Кейт и Уильям вернулись к исполнению королевских обязанностей. Во время одного из выходов в 2022 году произошло умилительное событие.

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Кейт Миддлтон с малышкой на руках

Когда герцоги Кембриджские 20 января находились в благотворительной организации "Церковь на улице", туда пришла мама с 3-месячной дочерью Анастасией. Кейт Миддлтон не удержалась и взяла девочку на руки. Этот милый момент засняли папарацци.



Кейт Миддлтон с малышкой на руках / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон с малышкой на руках / Фото Getty Images

Похоже, что принцу Уильяму нравится статус отца троих детей и пополнения в семье он не желает. Когда его жена держала кроху на руках, он в шутку сказал присутствующим: "Не подбрасывайте ей больше идей!". Над этой фразой все вместе посмеялись.

Отметим, Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей: принца Джорджа (22 июля 2013 года), принцессу Шарлотту (2 мая 2015 года) и принца Луи (23 апреля 2018 года).