Несмотря на напряженный рабочий график герцоги Кембриджские обязательно уделяют время детям. На днях принц Уильям поддержал старшего сына Джорджа.
Читайте также С малышом на руках: Кейт Миддлтон очаровала миловидными фото
Принц Уильям поддержал сына
Герцог Кембриджский пришел к сыну во время еженедельной футбольной игры между учениками. В будни школьники тренируются, а в выходные могут продемонстрировать свои умения близким, которых приглашают на товарищескую игру между секциями.
В твиттере появились кадры с футбольного матча. На них принц Джордж активно играет в полосатой бело-голубой футболке и синих шортах, а также белых гетрах и бутсах.
Принц Уильям при этом сфотографировался с командой соперников своего потомка. Для редкого выхода он выбрал повседневный наряд – джинсы и куртку.
Отметим, принц Джордж, как и его отец, очень любит футбол. Во время Евро-2020 герцоги активно болели за сборную Англии:
- Уильям и Кейт забрали сына из школы и повели на стадион, чтобы вместе болеть за своих футболистов, и были замечены на матче с Германией;
- герцоги также не пропустили финал Евро-2020. Принц Джордж очень расстроился, когда сборная Англии проиграла.