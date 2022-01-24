Несмотря на напряженный рабочий график герцоги Кембриджские обязательно уделяют время детям. На днях принц Уильям поддержал старшего сына Джорджа.

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Принц Уильям поддержал сына

Герцог Кембриджский пришел к сыну во время еженедельной футбольной игры между учениками. В будни школьники тренируются, а в выходные могут продемонстрировать свои умения близким, которых приглашают на товарищескую игру между секциями.

В твиттере появились кадры с футбольного матча. На них принц Джордж активно играет в полосатой бело-голубой футболке и синих шортах, а также белых гетрах и бутсах.

Принц Уильям при этом сфотографировался с командой соперников своего потомка. Для редкого выхода он выбрал повседневный наряд – джинсы и куртку.

Отметим, принц Джордж, как и его отец, очень любит футбол. Во время Евро-2020 герцоги активно болели за сборную Англии: