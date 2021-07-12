Принц Джордж обожает футбол, поэтому родители не могли лишить его возможности просмотреть матчи любимой команды, которые происходили дома. Ранее принц побывал на игре Англии с Германией, а впоследствии поддерживал сборную в финале чемпионата Европы.

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Герцоги Кембриджские поддерживали сборную Англии и невероятно радовались, когда та забила первый гол на 2-й минуте матча. Отец и сын не скрывали своих эмоций, крепко обнимали друг друга и прыгали. Их поддержала и Кейт Миддлтон, которая также была удивлена и счастлива.

Реакция принца Джорджа на проигрыш Англии

Однако впоследствии королевскую семью ждало разочарование. Маленький наследник престола очень расстроился после поражения любимой сборной. Его эмоции зафиксировали камеры, что растрогало пользователей Сети.

"Вся Англия сейчас – это Джордж", – пишут под фото расстроенного 7-летнего принца.



Герцоги Кембриджские с сыном после поражения Англии на Евро-2020 / Фото Getty Images



Принц Джордж после поражения Англии на Евро-2020 / Фото Getty Images

После напряженного матча герцог Кембриджский поздравил Италию с невероятной победой и поддержал английскую сборную.

Неистово. Поздравляю сборную Италии с большой победой. Сборно Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что всё большее впереди,

– подчеркнул герцог.