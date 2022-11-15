Шакира и Жерард Пике делят имущество после развода: кому достанется дом в Барселоне
Колумбийская певица Шакира и ее бывший супруг Жерард Пике решили поделить имущество после развода. Узнайте в материале, достанется ли кому-то их общее имение в Барселоне.
Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерард Пике приковали внимание к своей паре после новостей о разводе. На днях стало известно, что будут делать бывшие супруги с общим имуществом.
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Как Шакира и Пике делят имущество
Артистка и спортсмен решили разделить все, что нажили за время брака. Однако общее роскошное поместье в Барселоне не достанется никому – экспара хочет выставить его на продажу.
Этот дом расположен в получасе езды от центра Барселоны. В нем есть студия звукозаписи, тренажерный зал, корт для тенниса и поле для минифутбола.
После долгих обсуждений Шакира и Жерард решили, что цена дома будет примерно 12-14 миллионов долларов. К Новому году певица планирует остаться в имении, а после переедет и начнет жизнь с нового листа.
Кратко о разводе Шакиры
- В сети некоторое время подозревали, что между Шакирой и Жерардом есть проблемы в отношениях. А ведь звезды перестали публиковать общие фото. Затем стало известно о разводе.
- В испанской печати писали, что причиной развода являются измены футболиста. Вроде бы Пике закрутил роман с официанткой и устроил ее пиарщицей в своей компании. Впоследствии Шакира разоблачила эту интрижку и выгнала из дома.
- Певица получила полную опеку двух сыновей от Жерарда. Но, похоже, он по этому поводу не очень расстроен – его не раз замечали за поцелуями с новой любимой.