Жена Остапчука честно ответила, готова ли к новым отношениям

С сентября не утихают слухи о разводе Остапчука со второй женой Кристиной, однако ни он, ни она не комментирует это открыто. Неожиданно блогерша призналась, готова ли к новым отношениям.

Пока Владимир Остапчук называет черты, которые привлекают его в женщинах, Кристина Горняк отвечает в инстаграм-сторис, может ли влюбиться в другого. Кто-то из 107-тысячной аудитории осторожно спросил: "Готовы к новым отношениям?" Удивительно, она не проигнорировала.

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Жена Остапчук высказалась о новых отношениях

Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все краш-тесты, а там, как Бог даст. А обычно он знает, что и кому лучше,

– заинтриговала Кристина, которая, похоже, не прочь влюбиться.

Кристина Горняк о новых отношениях / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Подписчики также тактично поинтересовались, почему она больше не живет с Остапчуком, ведь последние месяцы Кристина снимает сторис с других апартаментов: "Вы сменили жилье в Киеве?" Блогерша ответила, что перебралась в свою квартиру, которую купила еще в 2010 году. "Хотелось бы новенькую, но не сейчас", – говорит Кристина.

Здесь следует напомнить, что они с ведущим снимали квартиру, ведь свою он оставил экс-жене Елене Войченко, а к себе Кристина не звала. Она объясняла это тем, что правильно жить на территории мужчины, а не женщины. Кроме того, ее дом якобы был тесен для них двоих: "Если денег не будет, не дай Бог, пойдем ютиться в мою! Не пропадем".

Более того, в инстаграм-сторис Кристина поделилась, что мечтает о своем доме, говорит: "Знаю, что он точно будет и точно в Украине".

Это при том, что они с Остапчуком строили дом под Киевом. В жилье вкладывался преимущественно шоумен, а блогерша в то время покупала продукты и оплачивала коммуналку. По состоянию на июнь он "вбухал" в дом более 100 тысяч долларов.

Кристина Горняк о квартире, в которой живет / Фото с инстаграм-сторис

Кристина Горняк мечтает о доме / Фото с инстаграм-сторис