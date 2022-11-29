Уже не на моей совести, – Дантес назвал причину развода с Дорофеевой

Украинский артист Владимир Дантес откровенно рассказал о причинах развода с Надеждой Дорофеевой. Он поделился, что определил их для себя еще в феврале.

Развод артистов Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой наделал шум в украинском шоу-бизнесе. У музыканта еще раз спросили о причинах разрыва, поэтому он подробно рассказал, что произошло в звездной паре.

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Владимир Дантес о разводе

Музыкант поделился, что еще в феврале ответил для себя, какова причина развода. Он понял, что нужно пожить для себя, а не жены. Поэтому Владимир и Надя начали удаляться друг от друга, а делать что-то для сохранения брака вроде бы никому не хотелось.

Для себя я ответил еще когда мы расходились: в начале февраля. Тогда я ответил, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить по отдельности". И мы думали месяц, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом еще что-то,

– ответил артист.

"В какой-то момент я начал понимать, что мне нужно пожить для себя. Мне казалось, что я слишком много живу для своей жены, и нужно заняться собой. Ты видишь, что вы все больше и больше становитесь личностями, у которых мало чего общего", – отметил он.

Дантес напомнил, что он с Дорофеевой был вместе уже долгое время, и довольно с юного возраста, так что они менялись и стали разными. В то же время он добавил, что после февраля "вылезли" другие проблемы.

Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать. Но до 1 – 2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка вообще другая. И причины другие. Но это на совести уже не мое. И не мне это рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть. А сейчас такой: "Вот я решил, пусть так и будет". А дальше не мне с той кармой жить.

Отношения с Дашей Кацуриной

, ранее Владимир Дантес резко комментировал отношения Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Он признавался, что был неприятно удивлен информацией об их отношениях – ему самому интересно, как все это произошло, и ожидает уточнения от прежней.

Владимир Дантес поделился, что не удивлен определенным "обменом" парами, который произошел между ним и Дорофеевой и Кацуриными. Ибо признает, что между ним всеми была какая-то симпатия.

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"Мы до этого были близкими друзьями, мы все дружили. Симпатия была между нами всеми, потому что мы реально все четверо классны. Когда я узнал о ее разводе (Даши Кацуриной – Showbiz 24), и о том, как оно, мне не было так плохо, как ей. Я поддерживал, мы много разговаривали. Это просто переросшая дружба. Мы такие: "Да, а почему нет? Да, а что? "Вот так оно и пошло".

Певец добавил, что больше о личном делиться не готов: "Я так за 10 лет наговорился о своих отношениях, что поверил, что они такие, как я рассказываю".