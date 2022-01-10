В конце августа 38-летняя Катя Осадчая родила третьего сына Даниила. После родов она не уходила в декретный отпуск, а в кадре появилась на третий день. Несмотря на безумный график ведущая сумела привести тело в идеальную форму всего за четыре месяца. Поэтому смело позирует в купальнике на райском курорте, однако велит себе, что объедаться лапшой с овощами в Таиланде не стоит.

Тоже интересно Катя Осадчая поехала в Таиланд с мужем и сыновьями: фото с райского курорта

Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад тай зря не пройдет,

– с юмором подписала Катя Осадчая.

Катя Осадчая в купальнике в Таиланде / Фото из инстаграма телеведущей

Катя Осадчая в купальнике в Таиланде / Фото из инстаграма телеведущей