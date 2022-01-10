В конце августа 38-летняя Катя Осадчая родила третьего сына Даниила. После родов она не уходила в декретный отпуск, а в кадре появилась на третий день. Несмотря на безумный график ведущая сумела привести тело в идеальную форму всего за четыре месяца. Поэтому смело позирует в купальнике на райском курорте, однако велит себе, что объедаться лапшой с овощами в Таиланде не стоит.
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Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад тай зря не пройдет,
– с юмором подписала Катя Осадчая.
Катя Осадчая в купальнике в Таиланде / Фото из инстаграма телеведущей
Катя Осадчая в купальнике в Таиланде / Фото из инстаграма телеведущей
Катя Осадчая в купальнике в Таиланде / Фото из инстаграма телеведущей
Реакция сети на фото Кати Осадчей в купальнике
Фанаты расхвалили Осадчую за идеальное тело. Они заверили ведущую, что с такой фигурой ей не страшно ни одно блюдо тайской кухни:
- "Как можно так безупречно выглядеть за такой короткий срок после родов?";
- "С такими физическими данными можно год отдыхать и ни за что не бояться! Именно то, что нужно";
- "Праздники прошли мимо, ни одного лишнего килограмма не отложила";
- "Катя, ну идеальная же фигура";
- "Красавица, спортивная фигурка, вы прекрасная";
- "Какая красавица, девочка-студентка";
- "Молодчина, фотки без позирования, тысячи фильтров и фотошопа".